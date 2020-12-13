Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Нелидова

Вертолет санавиации совершил экстренный вылет в Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

12 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России по Тверской области потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидова.

В 14:56 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 18:10 пациент был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.