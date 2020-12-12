В Тверской области мужчина спас двух тонущих школьниц

Гражданам советуют не выходить на неокрепший лед Фото: администрация Твери

ЧП произошло в минувшую пятницу, 11 декабря, на реке Медведица в Рамешковском районе Тверской области.

Как сообщает газета "Вышневолоцкая правда", две ученицы 7 класса провалились под лед на реке. Девочек спас отец одной из них.

Обе пострадавшие были переданы медикам для оказания помощи.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает гражданам, то что лед на водоемах Верхневолжья еще не окреп. Выходить на него опасно для жизни.