Автобус из Твери до Ржевского мемориала начал курсировать в Тверской области

От Твери до Ржевского мемориала на автобусе можно добраться за три часа Фото: ПТО

12 декабря новый маршрут общественного транспорта №555 "Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату" начал курсировать в Тверской области.

Ежедневно автобус туристического класса будет совершать четыре рейса. Отправление из Твери в 8:10 и 15:10, из Ржева – в 11:50 и 18:50. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Полная стоимость проезда – 346 рублей.

По пути автобус будет останавливаться в деревнях и селах, а также делать несколько остановок в Твери и Ржеве: Тверь (автовокзал), Железнодорожный вокзал, Площадь Капошвара, Пролетарка, Некрасово, Борисково, Колталово, Шебаршино, Архангельское, Иванищи, Спасс, Старица (автостанция), Кореничено, Мартьяново, Поворот на Крупцово, Плешки, Бойня, Ржев (Новый рынок), Ржевский Мемориал.

Оплата проезда производится с помощью банковской карты или наличными у водителя.

- Надеюсь, что этот маршрут станет одним из любимых туристических направлений, по которому будут путешествовать жители нашего региона, - отметил губернатор Игорь Руденя.