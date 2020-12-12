233 человека заразились коронавирусом 12 декабря в Тверской области

В Тверской области подтверждено 233 случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба, 233 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 17798 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 12701 человек (+370 за сутки).
Изолированы 4684 человек (-140), умерли 413 человек (+3 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5775 (+67)
Конаковский район 1229 (+6)
Ржев 1177 (+12)
Вышневолоцкий городской округ 1060 (+10)
Кимры 899 (+4)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 383 222 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4719.
Графика: ПТО