233 человека заразились коронавирусом 12 декабря в Тверской области

В Тверской области подтверждено 233 случая коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба, 233 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 17798 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 12701 человек (+370 за сутки).

Изолированы 4684 человек (-140), умерли 413 человек (+3 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5775 (+67)

Конаковский район 1229 (+6)

Ржев 1177 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 1060 (+10)

Кимры 899 (+4)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 383 222 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4719.