В областную больницу Твери на вертолете доставили пациентку

Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

11 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из ЦРБ Удомельского городского округа.

В 17:50 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского гордского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентки.

В 19:48 женщина была доставлена в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.