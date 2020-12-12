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В областную больницу Твери на вертолете доставили пациентку

Женщине потребовалась экстренная помощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

11 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из ЦРБ Удомельского городского округа.

В 17:50 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского гордского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентки.

В 19:48 женщина была доставлена в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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