Суд оштрафовал антимасочников в Бежецке Тверской области

В Тверской области продолжают штрафовать антимасочников Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Бежецкий межрайонный суд Тверской области в ноябре 2020 года поступило семь материалов в отношении граждан, которые нарушили масочный режим. Люди находились без масок на железнодорожных вокзалах, станциях, в магазинах.

Четыре дела об административных правонарушениях уже рассмотрены судом. Нарушители оштрафованы на 1000 рублей каждый.

- Остальные дела находятся в производстве судей, в настоящее время не рассмотрены, - сообщили в пресс-службе суда.

Также в период с 1 по 9 декабря 2020 года в суд поступило еще пять аналогичных дел, они назначены к рассмотрению.