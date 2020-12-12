В Конакове Волгу сковало льдом, а на Селигере в Осташкове Тверской области гуляют волны

На некоторых водоемах лед толще 10 сантиметров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минувшая рабочая неделя в Тверской области выдалась морозной и многие водоемы Верхневолжья сковало льдом.

Выходить на лед толщиной более 10 см уже не так страшно, но МЧС настойчиво предупреждает жителей об опасности. Ведь не все водоемы полностью покрылись льдом, где-то еще гуляют волны и образуются полньи.

Самый толстый лед - около 10-14 см - на водоемах Конаковского, Пеновского, Селижаровского, Бологовского и Калязинского районов, Осташковского городского округа (кроме оз. Селигер), Весьегонского муниципального округа.

МЧС напоминает: выход на неокрепший лед опасен.

Будьте внимательны и осторожны!

Данные по толщине льда на водоемах Тверской области на 11 декабря 2020 года:

Данные по толщине льда Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области

Графика: ГУ МЧС России по Тверской области