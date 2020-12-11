В Твери желающие могут посоревноваться в выполнении физических упражнений

В Твери желающие могут посоревноваться в выполнении физических управжнений Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Центр тестирования ГТО проводит конкурсы на лучшее выполнение физических упражнений.

С 14 по 16 декабря все желающие могут за 30 секунд максимальное количество раз выполнить упражнение "бросок мяча". Необходимо подбросить мяч над собой, повернуться на 360 градусов, поймать мяч.

С 17 по 19 декабря желающие могут выполнить успражнение "планка": из планки на прямых руках нужно перейти в планку на локтях и вернуться в исходное положение. На выполнение упражнения - 30 секунд.

Участникам марафона предлагается записать видео и направить на электронную почту Центра ГТО или выложить на официальной странице в соцсетях. Видео выполнения упражнений можно выложить в "Официальной группе ГТО Тверь" в социальной сети ВКонтакте, прислать на почту gto.tver@yandex.ru или в Whatsapp/Viber по номеру: 8-910-841-39-06.

Победителей выберут в нескольких возрастных группах и наградят призами.