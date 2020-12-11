В Кимрском районе Тверской области построят экопарк с кемпингом и яхт-клубом

В Кимрском районе реализуется новый инвестпроект Фото: ПТО

На заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области 11 декабря был рассмотрен Генеральный план Центрального сельского поселения в Кимрском районе.

В связи с реализацией инвестпроекта в сфере туризма и рекреации на данной территории документ потребует доработок.

- Важно создавать в Тверской области новые рабочие места, объекты налогообложения, – подчеркнул на заседании губернатор Игорь Руденя.

На площади 145,7 га будет расположен комплекс "Эко Парк Отеля Колкуново", включающий несколько гостиниц, арт-хостел, бассейн, яхт-клуб, кемпинг и другие объекты. Для этого 40 земельных участков переведут из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Еще семь участков получат статус земель особо охраняемых территорий.

Объем инвестиций в проект составляет 579 млн рублей. Заявлено создание 79 рабочих мест, 28 уже введены.