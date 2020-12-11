В Твери подросток и его малолетний товарищ подозреваются в краже банковских карт

Подростка подозревают в краже Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери 15-летний подросток подозревается в краже банковских карт.

По версии следствия, 30 июля 2020 года возле игровой площадки подросток и его малолетний товарищ обнаружили барсетку, в которой находились банковские карты. На чужие деньги ребята отоварились в местных магазинах, потратив около 4000 рублей.

По п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.