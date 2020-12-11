Накануне Дня Конституции несколько жителей Тверской области получили госнаграды

Вручать награды накануне Дня Конституции - это традиция. Фото: ПТО

11 декабря, накануне Дня Конституции РФ, губернатор Игорь Руденя в Твери торжественно вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.

Но сначала глава региона напомнил: в 2020 году на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ были поддержаны поправки в Конституции России, предложенные Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что в результате на конституционном уровне обеспечены гарантии независимости нашей страны, её территориальной целостности.

Губернатор лично вручил награды, а дамам еще и цветы. Фото: ПТО

Одной из первых Игорь Руденя поздравил заведующую клинико-диагностической лабораторией Детской областной клинической больницы Татьяну Ушакову. Она удостоена почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением поликлиники Конаковской ЦРБ Ирине Нестеренко, «Почетный работник здравоохранения Тверской области» - главврачу Конаковского специализированного Дома ребенка Елене Румянцевой.

Знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручён заместителю директора Тверского медицинского колледжа Надежде Тарасовой.

Госнаграду - Орден Дружбы - губернатор вручил настоятелю церкви Рождества Богородицы в Конаковском районе, директору Городенской Православной гимназии Алексею Злобину. В Тверской епархии протоиерей он служит почти 65 лет.

Звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено опытнейшему педагогу - учителю английского языка гимназии № 12 города Твери Андрею Мишину.

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» получил начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД по Тверской области, подполковник полиции Илья Медведев.

Почётного знака Тверской области «Слава отца» удостоен многодетный папа из Торопецкого района Сергей Гаврышкив, почётного знака Тверской области «Слава матери» - Марина Проскурякова из Твери. Естественно, у нее тоже много детей.

Также губернатор вручил паспорта Российской Федерации пяти юным жителям Твери, Зубцова и Нелидова.