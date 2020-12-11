В охотохозяйстве Тверской области подстрелили бешеную енотовидную собаку

Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Кесовогорском районе Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Очередной случай бешенства выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в Кесовогорском районе. Бешеная енотовидная собака была убита в 700 метрах от деревни Вязовец на территории охотничьего хозяйства "Белка".

Патологический материал дикого зверя поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках эпизоотического мониторинга.

Полученные лабораторией результаты направлены в профильные ведомства для принятия мер.