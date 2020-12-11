В Твери суд восстановил права на жилье несовершеннолетней сироты

Права сироты на жилье восстановлены через суд Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пролетарского района Твери проведена проверка в отношении соблюдения жилищных прав 14-летней сироты.

Установлено, что родители девочки лишены родительских прав. С 2014 года ребенок воспитывался в приемной семье. Но за девочкой сохранено право пользования квартирой, принадлежащей на праве долевой собственности ее родственникам со стороны отца. Там несовершеннолетняя зарегистрирована до настоящего времени.

В 2019 году лишенный родительских прав отец девочки вступил в наследство и продал квартиру, не согласовав сделку с органом опеки и попечительства.

Решением суда по иску прокурора договор купли-продажи квартиры признан недействительным.