В Твери мужчина оплатил чужой картой покупки в 30 магазинах

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 38-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что с ее банковской карты происходят списания средств. Ущерб составил 21 000 рублей. Злоумышленник тратил деньги в магазинах города.

Сотрудники уголовного розыска, установили 30 торговых точек, где закупался похититель. В ходе розыска был задержан ранее судимый 29-летний житель областного центра.

Фигурант сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.