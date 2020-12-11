Почти 70 гаражей планируют снести в микрорайоне «Южный» в Твери

В Твери хотят снести 69 незаконно установленных гаражей. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На сайте Администрации Твери 10 декабря опубликовали постановление, по которому на улице Королёва, у дома №7 «а», будут сносить гаражи. Как отмечают в документе, объекты установлены неправомерно. Владельцам дают два месяца (с 10 декабря), чтобы демонтировать их самостоятельно.

Всего планируется убрать 69 гаражей. Кадастровый номер участка, на котором они расположены, также указан в информации – 69:40:0200100:14.

Если сами тверичане не снесут или не перенесут гаражи в другое место, за это возьмутся работники, нанятые муниципалитетом.