Житель Твери украл и сдал в ломбард драгоценности знакомого

Мужчина украл драгоценности и сдал в ломбард Фото: Анна КОЛГАНОВА

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него из квартиры пропали ювелирные украшения стоимостью 10 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей и выяснили, что кражу совершил ранее судимый 38-летний знакомый потерпевшего, с которым они накануне вместе выпивали.

Злоумышленник рассказал, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Возбуждено уголовное дело.