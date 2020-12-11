75 коек для больных коронавирусом дополнительно развернут в Тверской области

В регионе планируют увеличить госпитальный фонд до 2246 коек. Фото: ПТО

Областное правительство сообщает, что до конца года госпитальный фонд в регионе увеличат до 2246 коек. Вопрос рассмотрен на заседании оперштаба, которое 11 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона еще вчера в телеэфире сообщил, что на сегодняшний в регионе в инфекционных госпиталях развернуто около 2170 коек. Если точнее - 2176.

"Красные зоны" действуют в Областной клинической больнице, горбольнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.

Сообщается, что в регионе есть потенциал расширить госпитальный фонд до 2916 коек. Но пока, получается, дополнительно введут только 75.

Напомним, что на 11 декабря, по официальным данным, в регионе зафиксировано 4824 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тверской области выявили 17565 случаев заражения COVID-19.