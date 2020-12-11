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В Тверской области на междугородних автобусах пассажиров перевозили с нарушениями

Госавтоинспекция проверила 68 автобусов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы продолжают проверку муждугородних автобусов

Госавтоинспекторы продолжают проверку муждугородних автобусов

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекцией Тверской области проверено 68 водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За период с 4 по 10 декабря выявлено 15 нарушений. В частности, водители управляли автобусами с неисправностями, при которых запрещена перевозка пассажиров.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.