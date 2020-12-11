230 человек заболели коронавирусом в Тверской области 11 декабря

В Тверской области подтверждено 230 случаев коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области 230 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17565 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 12331 человек (+390 за сутки).
Изолированы 4824 человек (-162), умерли 410 человек (+2 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5708 (+78)
Конаковский район 1223 (+17)
Ржев 1165 (+18)
Вышневолоцкий городской округ 1050 (+22)
Кимры 895 (+11)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 378 603 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 4176.
Графика: ПТО