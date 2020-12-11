Указатели на старинные каменные мосты установили в Тверской области

Мост у села Городня. Фото: турпортал Тверской области/http://welcometver.ru/

Туристические информационные щиты установили в Калининском и Конаковском районах перед пятью мостами XIX века с каменной кладкой.

Три моста с каменной кладкой находятся в Калининском районе на автодороге «Старое направление по селу Медное» через ручьи Холодный и Теплый у деревни Ямок и ручей у села Медное. Еще два расположены в Конаковском районе через ручей у села Городня и ручей Варлыка.

Мосты строились по типовым проектам 1786 года при Екатерине II. Они из гранита с арочными сводами, однопролетные, длиной 10-15 метров.

Работа по установке туристических инфознаков на автодорогах региона ведется с 2018 года по поручению губернатора Игоря Рудени.

За это время оборудовано уже 712 указателей. Они направляют к музеям, церквям, бывшим дворянским усадьбам, памятникам природы, а также обозначают воинские захоронения и братские могилы, связанные с Великой Отечественной войной.