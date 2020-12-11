По вине пьяных водителей 46 человек погибли в ДТП на дорогах Тверской области

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция в предстоящие выходные проведет рейд "Контроль трезвости" по выявлению пьяных водителей.

Профилактическое мероприятие состоится с 11 по 13 декабря. По информации УГИБДД России по Тверской области, за 11 месяцев 2020 года на территории регионаза по вине пьяных водителей зарегистрировано 265 ДТП, в которых 46 человек погибли и 357 получили травмы.

Госавтоинспекторы призывают жителей сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам: "02" или "102".