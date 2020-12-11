МЧС предупреждает о гололеде жителей Тверской области

Жителям стоит проявить осторожность Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает, что днем 11 декабря на территории Верхневолжья ожидаются гололедные отложения.

Температура воздуха -3... -8 градусов, в ночь на субботу похолодает до -9... -14 градусов.

В воскресенье, 13 декабря синоптики обещают небольшой снег и потепление.

В понедельник - довольно ощутимые осадки.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей и гостей региона внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при выходе из зданий необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их падения.

Будьте внимательны и осторожны!