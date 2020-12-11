Водитель врезался в столб и лишился прав в Тверской области

В Тверской области мужчина врезался в столб и на год лишился водительских пра. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Житель Ленинградской области приехал в Осташков к другу и совершил административное правонарушение. Осташковский суд на 365 дней лишил его водительских прав. Виновным себя гость региона так и не признал.

По данным правоохранительных органов, 30 ноября в 00:20 на Ленинском проспекте в Осташкове обвиняемый взял у товарища покататься Toyota Land Cruiser 200 и врезался в столб линии электропередач. С места аварии водитель скрылся.

На суде мужчина не раскаялся в содеянном. Отягчающим обстоятельством, по информации пресс-службы Осташковского суда, стало то, что он за короткое время несколько раз нарушил ПДД.