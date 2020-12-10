Тверской Минздрав напомнил, как правильно лечиться от коронавируса дома

Большинство заболевших коронавирусом в нашем регионе переживают заразу дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Тверской области решило предостеречь жителей Верхневолжья от неправильных действий при заболевании коронавирусом. Это актуально. Ведь, по официальной информации, большая часть заболевших в регионе - больше 2800 человек - сейчас изолированы и лечатся дома.

Областной Минздрав строго-настрого предупреждает их, что принимать антибиотики, а также гормональные препараты, без назначения врача, по собственному желанию не надо:

- На начальном этапе лечения категорически нельзя принимать антибиотики. Они убивают бактерии, в том числе необходимые для нормальной деятельности организма, но не вирусы. Запрещено самостоятельно принимать гормональные препараты. Они имеют множество побочных действий. Если заболевание прогрессирует, антибиотики и гормоны назначает врач.Также только по назначению врача принимаются препараты, разжижающие кровь.

Также Минздрав рекомендует даже при очень легком, практически бессимптомном протекании заражения коронавирусом побольше спать, не напрягаться и пить морсы.

Согласно Временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ при коронавирусе необходимо принимать противовирусные препараты, например, Арбидол. Для повышения защитных сил организма рекомендован Гриппферон.

В ряде случаев требуется симптоматическое лечение: применение жаропонижающих (парацетамол), противокашлевые (Либексин), для разжижения мокроты (Амброксол).

Если состояние ухудшается, отмечается стабильное повышение температуры, нарастает одышка, усиливается кашель и усталость, необходимо вызывать участкового врача или скорую помощь.