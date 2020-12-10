Стало известно, сколько коек для коронавирусных больных свободно в Тверской области

В регионе до конца года запланировано увеличить госпитальный фонд до 2246 коек. Фото: ПТО

10 декабря губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал, что сейчас в регионе достаточно свободных коек для уверенного прохождения сложного периода пандемии.

- До конца текущего года в регионе будет развёрнуто 2246 коек для больных COVID. На сегодняшний день эта цифра равняется примерно 2170. Готовясь к нашему эфиру, я специально уточнил у руководителей системы здравоохранения Тверской области, сколько коек свободно сейчас. 204 койки, - рассказал губернатор.

По мнению Игоря Рудени, регион уверенно проходит период обострения пандемии коронавируса, и ситуация находится под контролем.

Напомним, что за последние сутки в Верхневолжье было зафиксировано 227 случаев заражения COVID-19. Выписано из госпиталей 209 человек.

По официальным данным, всего в регионе на 10 декабря заражено 4986 человек. Судя по количеству коек, большинство из них изолированы и переживают болезнь дома.