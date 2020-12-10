Игорь Руденя рассказал, каких шагов ждет от нового министра здравоохранения Тверской области

Игорь Руденя ответил на вопросы в эфире "Россия 24" Фото: ПТО

10 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" ответил на актуальные для регина вопросы.

Один из пунктов интервью коснулся назначения нового министра здравоохранения Тверской области.

Напомним, что 2 декабря на должность был назначен главврач Областной клинической больницы Твери Сергей Козлов.

- Решение далось непросто, но я уверен, что Сергей Евгеньевич успешно справится с тактической задачей министерства, сформирует эффективную команду, - отметил глава региона.

Основные проблемы, стоящие перед ведомством на сегодняшний день - это борьюа с COVID-19, модернизация технического состояния учреждений здравоохранения, обеспечение кадрами тверской медицины.