Игорь Руденя рассказал, каких шагов ждет от нового министра здравоохранения Тверской области

Игорь Руденя ответил на вопросы в эфире "Россия 24" Фото: ПТО
10 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" ответил на актуальные для регина вопросы.
Один из пунктов интервью коснулся назначения нового министра здравоохранения Тверской области.
Напомним, что 2 декабря на должность был назначен главврач Областной клинической больницы Твери Сергей Козлов.
- Решение далось непросто, но я уверен, что Сергей Евгеньевич успешно справится с тактической задачей министерства, сформирует эффективную команду, - отметил глава региона.
Основные проблемы, стоящие перед ведомством на сегодняшний день - это борьюа с COVID-19, модернизация технического состояния учреждений здравоохранения, обеспечение кадрами тверской медицины.