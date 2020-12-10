Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 2100 жителей Тверской области

Губернатор - в прямом эфире. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 10 декабря в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) сообщил, сколько жителей региона с коронавирусом уже получили положенные им бесплатные лекарства.

По словам губернатора, свыше 2100 человек.

- Сейчас в течение недели мы планируем доформировать все лимиты, которые у нас есть на складе ОГУП «Фармации» . Но при этом параллельно лекарства уже начали выдаваться тем, кому поставлен диагноз COVID-19, и кто у нас лечится дома, - отметил Игорь Руденя.

При этом губернатор указал на то, что выдача серьезных антибиотиков должна производится четко по предписанию врачей, чтобы не навредить здоровью людей.

- Проект идет, это указание Президента России, Минздрав РФ продлил эти позиции на следующий год, поэтому уверен, что декабрь-январь-февраль мы с это задачей справимся. На протяжении этих трех месяцев выдача будет происходить. Далее будем смотреть по эпидемиологической ситуации. Если будет необходимость - продолжим выдачу бесплатных лекарств, - добавил губернатор.

Напомним, что в эфире 6 ноября Игорь Руденя сообщал, что регион получил первые 50 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.