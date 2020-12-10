Антимасочников продолжают штрафовать в Тверской области

Антимасочникам придется заплатить штраф Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Торопецкий районный суд Тверской области в ноябре 2020 года поступило сразу 13 материалов в отношении граждан, которые нарушали масочный режим и находились в объектах розничной торговли без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Три дела об административных правонарушениях были рассмотрены, виновные наказаны. Антимасочникам придется заплатить штрафы в 1000 рублей.

- Остальные дела пока находятся в производстве судей и в настоящее время не рассмотрены, - сообщили в пресс-службе суда.