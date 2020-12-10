Кафе и рестораны не будут закрывать перед Новым годом в Тверской области

Губернатор вновь выступил в прямом эфире. Фото: скрин прямого эфира/Вести Тверь

Губернатор Игорь Руденя вновь выступил в вечернем прямом телеэфире на телеканале Россия 24 (Тверь). Глава региона в первую очередь сообщил, что в преддверие Нового года никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Тверской области вводить не планируется.

- Мы не вводим дополнительные ограничения в праздничные дни. Если сохраним текущие показатели эпидемиологической обстановки, никаких новых серьезных мер вводить не будем. Сейчас эпидситуация находится под контролем, – сказал Игорь Руденя.

Это касается и кафе и с ресторанами. Пока их закрывать не собираются.

Игорь Руденя отметил, что кафе и рестораны в Верхневолжье четко соблюдают правила санитарной безопасности.

- У нас практически нет нареканий по работе нашего общепита. Если так и дальше обстановка будет складываться, если на должном расстоянии находятся столы, соблюдается дистанция между посетителями, мы никаких жестких ограничений вводить не планируем, - уточнил глава региона.

Также при соблюдении требований санитарной безопасности продолжат работать музеи, театры и филармония.

Будет ли 31 декабря объявлен выходным днем в нашем регионе? Игорь Руденя сказал, что пока решения такого нет.