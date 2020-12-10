Три детских велосипеда украл у москвички житель Тверской области

Подозреваемого в краже задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции в Конаковском районе обратилась 35-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что из хозпостройки у нее пропали три детских велосипеда. Ущерб заявительница оценила в 23 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, составили описание похищенного имущества, обследовали места возможного сбыта краденого. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний местный житель.

Подозреваемый рассказал, что два велосипеда уже успел продать, а деньги потратить. Третий велосипед нашли по месту жительства фигуранта.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.