В Твери на два месяца приостановлена работа трех известных ресторанов

Деятельность трех ресторанов приостановлена на два месяца Фото: архив "КП"

10 декабря Московским и Заволжским районными судами Твери вынесены постановления о приостановлении деятельности трех известных ресторанов.

Согласно решениям, работа заведений приостановлена на два месяца за нарушениям санитарных требований к организации питания населения.

Установлено, что на пищеблоках ресторанов не соблюдались сроки и условиях хранения продуктов, не хватало тары для приготовления и хранения, на момент проверки в помещениях было грязно, работающий персонал не представил медицинские книжки и ряд других недочетов.

- Согласно протоколу вышеуказанные нарушения не исключают вторичного загрязнения реализуемых и приготавливаемых изделий, что может послужить причиной возникновения и распространения кишечных инфекций, вирусного гепатита, дизентерии, сальмонеллёза, пищевых отравлений среди посетителей, - сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Чтобы возобновить работу заведения обязаны устранить нарушения в установленный срок. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.