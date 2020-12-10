Дети нарисуют растения и грибы из Красной книги Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 декабря Минприроды региона объявило о старте областного творческого конкурса рисунков "Красная книга Тверской области глазами детей".

Конкурс проводится ежегодно. Принять участие в нем могут дети от 5 до 14 лет. В этом году участникам предлагают нарисовать растения и грибы.

Рисунки могут быть выполнены на бумажном листе формата А4 в любой технике рисования: масло, акварель, цветные карандаши т.п) или при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.). Работы в электронном виде принимаются в формате JPEG. К работе прилагается заявка на участие.

Победителей выберут в двух номинациях: "Растения" и "Грибы", в трёх возрастных категориях: 5-7 лет (включительно); 8-10 лет (включительно); 11-14 лет (включительно).

Работы принимаются до 10 апреля 2021 года по почте: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или по электронной почте: konkurs-mpr@yandex.ru.

Справки по тел.: (4822)733-170.