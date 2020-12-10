Областной родильный дом в Твери оштрафовали за серьезные нарушения

В лаборатории и процедурном кабинете использовались медицинские изделия с истекшим сроком годности Фото: Борис КОКУРИН

Прокуратура Московского района Твери провела проверку в Областном родильном доме, расположенном на улице Можайского, и выявила ряд серьезных нарушений.

В ходе проверки в лаборатории и процедурном кабинете обнаружены медицинские изделия с истекшим сроком годности.

- Данный факт свидетельствует об отсутствии внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности и является нарушением лицензионных требований, - уточняют в прокуратуре.

Прокурором района в отношении главной медсестры и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Также главный врач учреждения и общество признаны виновными в нарушении лицензионных требований.

Общая сумма штрафов для нарушителей составила 100 тысяч рублей.

После внесения представления руководителю медицинской организации нарушения устранили.