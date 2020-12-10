В Твери тренера по баскетболу подозревают в распространении детского порно

В Твери тренера по баскетболу подозревают в том, что у него на компьютере было детское порно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тверичанин, работающий тренером по баскетболу, по информации правоохранительных органов, мог хранить и распространять в интернете порнографию с участием несовершеннолетних. По решению Московского районного суда Твери мужчина будет находиться под стражей один месяц и 27 дней. В домашнем аресте подозреваемому отказали.

Адвокат просил о такой мере как домашний арест для своего подзащитного в связи с тем, что у того есть постоянное место жительства и работа. Он не был до этого судим, имеет положительную характеристику. Кроме того, у мужчины есть сердечно-сосудистые заболевания.

Но судебная инстанция склонилась в сторону варианта пребывания жителя Твери в СИЗО.