Пропавшая студентка колледжа нашлась в Твери

Следователи проводят доследственную проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери завершены поиски 16-летней Натальи Степановой, которая пропала 8 декабря.

Девушка ушла из колледжа и пропала. Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области по данному факту была организована доследственная проверка. Проводились мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей.

К настоящему времени несовершеннолетняя найдена, ее опросил следователь.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.