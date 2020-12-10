Кимрский радиаторный завод расширяет производство в Тверской области

Ежегодно завод выпускает свыше 100 тыс. единиц теплового оборудования Фото: ПТО

Кимрский завод теплового оборудования "Радиатор" заявил о расширении производства в Тверской области. Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного, а значит он может рассчитывать на дополнительную поддержку региона. Решение принято на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Мы стараемся сохранять и поддерживать бизнес, который развивается на территории региона. Уже принятые на уровне государства и области решения по поддержке предприятий охватили все системообразующие отрасли, – отметил Игорь Руденя.

В планах предприятия - частичное переоборудование действующих линий, закупка восьми новых единиц оборудования. Это позволит увеличить количество рабочих мест и повысить зарплату.

Ежегодно завод выпускает свыше 100 тыс. единиц теплового оборудования, производственная линейка включает 35 тыс. моделей радиаторов. Предприятие обеспечивает свыше 200 рабочих мест.