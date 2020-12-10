На озере в Тверской области утонул человек

Выходить на неокрепший лед опасно для жизни Фото: администрация Твери

Сообщение об обнаружении тела человека в акватории озера Яссы, в районе села Новотроицкое, Торопецкого района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 10 декабря.

- Тело извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают гражданам, что на реках и озерах начался ледостав. Выходить на неокрепший лед опасно для жизни!