Из мести владельцу сломали скутер в Тверской области

В Тверской области рецидивист сломал скутер и может сесть на два года. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Инцидент произошел в Вышнем Волочке. 20-летний мужчина припарковал скутер «Motoland BWS» около подъезда и ушел по делам. Когда вернулся, увидел, что некто вырвал у транспорта провода зажигания. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Полицейские опросили жителей дома и знакомых потерпевшего.

Оказалось, что в поломке виноват ранее судимый 26-летний местный житель. В участке он признался в содеянном и рассказал, что сделал это из-за того, что недолюбливает хозяина мототехники.

Теперь мстителю грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.