В Тверской области полностью отремонтируют дорогу к Рыбинскому водохранилищу

Ремонт дороги ведется в рамках нацпроекта Фото: ПТО

В Тверской области в 2023 году будет полностью завершен ремонт региональной автодороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна. Дорога является туристическим маршрутом к Рыбинскому водохранилищу и Весьегонскому винзаводу. Ее протяженность 222,2 км, она проходит по территориям Рамешковского, Бежецкого, Молоковского районов, Краснохолмского и Весьегонского муниципальных округов.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Госконтракт с подядчиком уже заключен.

Напомним, что ремонт дороги начали в 2019 году, в 2020- он был продолжен: отремонтирован участок протяжённостью 50 км с 36 км по 87 км в Рамешковском и Бежецком районах.

В ближайшие три года отремонтируют еще 146 км в Бежецком, Краснохолмском районах, Весьегонском муниципальном округе.

По мнению губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.