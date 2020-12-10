За публичное оскорбление судьи на жителя Тверской области завели уголовное дело

На мужчину завели уголовное дело за оскорбление судьи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина выразил неуважение к суду.

По версии следствия, 6 ноября 2020 года в суде Нелидово, после оглашения приговора, подсудимый публично оскорбил председательствующего судью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, идет сбор необходимой доказательственной базы. Расследование продолжается.