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Общество

За публичное оскорбление судьи на жителя Тверской области завели уголовное дело

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На мужчину завели уголовное дело за оскорбление судьи

На мужчину завели уголовное дело за оскорбление судьи

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина выразил неуважение к суду.

По версии следствия, 6 ноября 2020 года в суде Нелидово, после оглашения приговора, подсудимый публично оскорбил председательствующего судью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, идет сбор необходимой доказательственной базы. Расследование продолжается.