227 человек заболели коронавирусом в Тверской области 10 декабря

В Тверской области подтверждено 227 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области 227 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17335 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11941 человек (+209 за сутки).

Изолированы 4986 человек (+14), умерли 408 человека (+4 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5631 (+58)

Конаковский район 1206 (+6)

Ржев 1147 (+20)

Вышневолоцкий городской округ 1028 (+18)

Кимры 884 (+1)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 374 427 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4479.