227 человек заболели коронавирусом в Тверской области 10 декабря

В Тверской области подтверждено 227 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области 227 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17335 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 11941 человек (+209 за сутки).
Изолированы 4986 человек (+14), умерли 408 человека (+4 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5631 (+58)
Конаковский район 1206 (+6)
Ржев 1147 (+20)
Вышневолоцкий городской округ 1028 (+18)
Кимры 884 (+1)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 374 427 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4479.
Графика: ПТО