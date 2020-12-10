Житель Тверской области осужден на 12 лет за убийство и покушение

Осужденный получил 12 лет колонии
Фото: Олег ЗОЛОТО
Перед судом предстал 47-летний житель Бологовского района Тверской области. Мужчина признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
Преступление было совершено 2 января 2020 года. Мужчина выпивал в соседями в поселке Выползово и пошел в свою квартиру за мясом. По возвращению обратно компания молодых людей беспричинно избила гостя. Тогда мужчина взял нож и нанес им 13 ударов 48-летней хозяйке квартиры, потом напал на одного из гостей, нанеся ему не менее 25 ударов. Потерпевший смог оказать сопротивление, вызвал полицию и скорую помощь.
От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
Виновный осужден на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.