Житель Тверской области осужден на 12 лет за убийство и покушение

Осужденный получил 12 лет колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед судом предстал 47-летний житель Бологовского района Тверской области. Мужчина признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Преступление было совершено 2 января 2020 года. Мужчина выпивал в соседями в поселке Выползово и пошел в свою квартиру за мясом. По возвращению обратно компания молодых людей беспричинно избила гостя. Тогда мужчина взял нож и нанес им 13 ударов 48-летней хозяйке квартиры, потом напал на одного из гостей, нанеся ему не менее 25 ударов. Потерпевший смог оказать сопротивление, вызвал полицию и скорую помощь.

От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Виновный осужден на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.