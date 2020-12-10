В одной из районных больниц Тверской области установили новый рентгенаппарат

Новый рентгенаппарат установили для улучшения диагностики коронавируса в Торжокской ЦРБ. Фото: ПТО

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией губернатор Игорь Руденя поручил правительству региона обеспечить лечебные учреждения необходимым для профилактики, диагностики и лечения жителей оборудованием. Один из итогов - установка рентгенаппарата в стационаре Торжокской ЦРБ.

Как сообщает областное правительство, он уже введен в эксплуатацию. Перед этим в помещении больницы был проведен ремонт, оборудована современная рентген-защита.

Для работы на новом рентгеноаппарате подготовлен специалист, который прошел необходимое обучение.

Напомним, что ранее в областную клиническую больницу и другие медучреждения региона поступили аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, в частности для Вышневолоцкой ЦРБ и городской больницы №6.

Также в некоторые клиники поставили пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей и другое оборудование.