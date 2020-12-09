Девять семей остались без жилья после пожара в поселке Лоцманенко в Твери

Жителям из поселка Лоцманенко предложили маевренное жилье
Фото: Кирилл ЧАЩИН
Вечером 9 декабря в Твери произошёл пожар двухэтажном доме №17 в посёлке Лоцманенко. Восьмиквартирный дом ранее был признан аварийным. Его построили в 1930-м году.
В строении проживали девять семей, расселению подлежит 24 человека. Все они в результате пожара оказались без крова. На данный момент они остаются у родственников.
- Администрация города неоднократно предлагала жильцам варианты переселения, однако жители от предложенных вариантов отказывались, и за всё время только одна из восьми квартир была расселена, - уточнили власти.
10 декабря в администрации Пролетарского района и в департаменте ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери всех заявителей проконсультируют о возможности получения мер поддержки и предоставления им жилья в городском маневренном фонде.