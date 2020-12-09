Барьерное ограждение начали устанавливать на Московском шоссе в Твери

Ограждения устанавливают так, чтобы они не мешали пешеходам Фото: администрация Твери

В Твери начали устанавливать ограждение на Московском шоссе. Его протяженность составит более 3,5 километров.

- В первую очередь ограждение установят в тех местах, где есть риск съезда автомобиля с дороги. Также будут огорожены расположенные на Московском шоссе мостовые сооружения, - рассказывает заместитель главы администрации Твери Денис Черных.

Ограждение установят на расстоянии от края дороги, так, чтобы пешеходы смогли беспепятственно ходить по обочинам.