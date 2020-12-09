Мандарины из Абхазии не прошли проверку на рынке в Твери

Мандарины без сертификатов продавали на рынке в Твери Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Контрольные мероприятия были проведены 8 декабря на рынке в Заволжском районе Твери.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки выявили риск завоза карантинных вредных организмов с хурмой и мандаринами из Азербайджана, виноградом из Молдовы, мандаринами из Абхазии.

Перечисленные фрукты не прошли фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.