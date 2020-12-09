Победителей конкурса «Доброволец года-2020» наградили в Твери

По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО. Фото: Александр ЖМУЛИН

Региональный конкурс «Доброволец года-2020» проводился уже в 15 раз. Его организуют участники соцпрограммы «Важное дело» при поддержке областного правительства.

Обладателем почетного звания «Доброволец года-2020» стала студентка Тверского колледжа сервиса и туризма Анастасия Бугрова. Ее отметили за активное участие в волонтерском отряде колледжа «Вместе». Ребята оказывали поддержку людям с инвалидностью и участникам «Детдомовского братства». Сам отряд признан победителем в категории «Дари тепло».

В категории «Память сердца» победил студент Торжокского политехнического колледжа Росрезерва Илья Ипполитов. Он придумал онлайн-квест «Торжок прифронтовой».

В категории «Родное Верхневолжье» лучшим признан проект Сергея Козлова и Юлии Курицыной из Бологовского района «Астановка от слова автобус».

Проекты «Протяни руку лапе» тверской школы №19 и «Душу исцеляет добро» 53-й школы отмечены в категории «Дари добро».

Детское объединение «Союз активных добровольцев» из Кесовогорской средней школы имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина – в категории «Добровольчество в школе».

Лучшими волонтерами среди учреждений среднего профобразования стали студенты Кашинского колледжа.

В номинации «Дело года» - кесовогорский филиал программы «Важное дело» с проектом «Юбилей Великой Победы».

С делом волонтерства в нашем регионе все в порядке. По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России.

- Сегодня волонтерское движение в Верхневолжье объединяет тысячи людей самых разных возрастов и профессий, – отмечает губернатор Игорь Руденя.