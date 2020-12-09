Как будет работать в пандемию Рождественская ярмарка в Твери

В Твери открывается Рождественская ярмарка Фото: администрация Твери

12 декабря в 11:00 утра начнёт работу Рождественская ярмарка в Твери. Традиционно торговые ряды будут открыты в центре города - на улице Трехсвятской. Там уже установлены 24 домика.

Ярмарка будет работать ежедневно, кроме 1 января. В будние дни с 11:00 утра до 20:00 вечера, в выходные - до 21:00.

В этом году ярмарка пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Постетители смогут купить сувениры ручной работы, фермерские продукты, новогоднюю атрибутику и сфотографироваться у арт-объектов.