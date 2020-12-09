Блогер из Твери призвала подписчиков выйти на неокрепший лед

На карьерах сейчас красиво, но небезопасно Фото: instagram.com/pusyapolya

Всего несколько дней в Тверской области держится устойчивый морозец, а отчаянные жители уже поспешили выйти на неокрепший лед. На водоемах можно увидеть редких рыбаков, гуляющих подростков и желающих привлечь к себе внимание взрослых.

Так и блогер из Твери по имени Наталья в погоне за контентом не только сама вышла на неокрепший лед на Константиновских карьерах, но и подписчиков призвала сделать то же самое. А за страницей Натальи, между прочим, следят более 13 тысяч человек.

Вот такой пост она опубликовала у себя в профиле Инстаграм (орфография автора сохранена):

"Первый раз за свою жизнь я увидела такое! Замерзшии лед без снега. Видно до дна вместе с водорослями. На ощупь будто резиновый. Рыбаки сказали, что лёд 10 см. На середине катался на коньках парень. Мы на всяк сл (всякий случай - ред.) от берега далеко не уходили. Завтра крайний солнечный морозный денек. Поедем туда снова, на этот раз ближе к закату. Кто хочет присоединиться, пофоткаться, побегать от нашего дрона - пишите в Директ!".

Вид на карьерах и правда завораживает, но лучше наслаждайтесь им с берега. Так безопаснее.

Тем более, что МЧС ежедневно предупреждает: лед на водоемах Тверской области - очень тонкий и выходить на него опасно! Берегите себя и своих близких!