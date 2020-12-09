В оранжерее Тверского ботанического сада на смоковнице появились плоды

В Тверском ботсаду в январе ждут урожай инжира. Фото: Юрий Наумцев.

Директор Тверского ботсада Юрий Наумцев выложил в соцсетях завязывающиеся плоды инжира, который по-другому называется смоковница, сикомор и фиговое дерево. Биолог уточняет, что это одно из первых окультуренных человеком растений. Такие деревья украшали сады Древнего Египта и Вавилона.

В ботаническом саду Твери научились управлять сроками отрастания, цветения и плодоношения. Поэтому инжир начинает завязывать плоды к концу осени или в начале зимы, что не характерно для него по срокам. К январю они должны уже созреть.

К Новому году и Рождеству уже должны налиться свежие фиги. В посте ботсада в социальных сетях отмечают, что во всем мире инжир считается символом плодородия, а также изобилия.

Плоды Инжира является органическим источником витаминов B1, B2, B12 и многих других полезных веществ, таких как калий, магний и железо. По содержанию последнего они намного превосходят яблоки.